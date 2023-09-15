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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Бельгия подтвердила участие в подготовке украинских пилотов для F-16

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что федеральное правительство подтвердило в пятницу участие бельгийской стороны в подготовке украинских пилотов для управления многоцелевыми истребителями F-16.

"Наряду с этим важным вкладом в подготовку и ввод в эксплуатацию истребительной авиации, наше правительство официально выражает свою поддержку созданию этого нового потенциала, необходимого для модернизации украинских вооруженных сил", - цитирует телеканал RTBF коммюнике, распространенное министром.

По ее словам, Бельгия таким образом действует в рамках "коалиции F-16", возглавляемой Нидерландами и Данией, с целью подготовки украинских пилотов и в перспективе поставок боевых самолетов этого типа Украине.

В ближайшие недели Минобороны Бельгии направит трех военнослужащих в центр подготовки украинских пилотов F-16 в Данию, сообщила Дедондер.

В 2024 году бельгийская сторона разместит в Дании два тренировочных самолета типа F-16B, а также подразделение из полусотни военных – главным образом из технического состава для обслуживания истребителей.

Бельгия Украина F-16
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