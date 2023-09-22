Правительство Бельгии не исключает поставку своих старых самолетов F-16 Украине

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное правительство Бельгии решило пересмотреть свое первоначальное решение не поставлять Украине истребители F-16, заменяемые в стране на F-35, передает RTBF.

Бельгийский телеканал сообщает в пятницу со ссылкой на высказывания премьер-министра Александра Де Кроо "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Минобороны получило поручение правительства провести глубокий анализ того, могут ли завершающие свою службу в Бельгии F-16 быть поставлены Украине, когда и с какой целью.

"Наши F-16 будут нам нужны еще некоторый период, потому что для поставок F-35 потребуется время", - приводит RTBF слова бельгийского премьера.

"Когда нам больше не понадобятся F-16, срок службы которых, по оценке министерства обороны, истекает, вопрос будет в том, каким должно быть потенциальное использование этих самолетов Украиной. (...) Можно было бы предположить, что, например, эти самолеты могли бы быть использованы на Украине исключительно с целью обучения, а не для боевых задач, или пойти на запчасти", - сказал Де Кроо.

При этом он уточнил, что бельгийским ВВС F-16 могут понадобиться еще в течение 2-4 лет, и добавил, что, хотя в Бельгии эти самолеты отслужили свой срок, это не значит, что их нельзя будет использовать на Украине.

RTBF напоминает, что Бельгия присоединилась к "коалиции F-16", возглавляемой Нидерландами и Данией. Но в отличие от этих стран бельгийская сторона пока не намеревалась поставлять Украине свои истребители, а заявила только об участии в подготовке украинских пилотов для этих самолетов.

F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.