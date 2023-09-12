Путин считает, что поставки F-16 Киеву ничего не изменят и лишь затянут конфликт

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Поставки F-16 Украине ничего не изменят, только затянут конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот они собираются F-16 поставлять. Поменяет это? Нет. Это просто затягивает конфликт", - сказал Путин на ВЭФ, отвечая на вопрос, изменят ли что-то поставки F-16 Украине.

Путин отметил, что поставки снарядов с обедненным ураном также не переломят ситуацию на фронте. "С обедненным ураном то же самое: заражение местности происходит. Плохо, очень плохо", - сказал Путин о принятом решении о поставках соответствующих снарядов.

Путин назвал преступлением поставки Украине снарядов с обеденным ураном, напомнив, что совсем недавно и администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление.

"Они объявили публично, что это преступление. И совершают эти действия. (...) Вот они посчитали, что поскольку боеприпасы заканчиваются 155-го калибра, и произвести их сложно и в европейских странах, и в США, то они дают из арсеналов то, что есть. Вот есть кассетные, и пошло кассетные, с обедненным ураном - и это туда же. Но это все есть преступления, о которых они сами сказали, не я. Они сказали, что это преступления, но они это делают", - сказал Путин.