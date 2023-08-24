США в октябре начнут обучать украинских летчиков пилотированию F-16

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - США в октябре начнут тренировать у себя украинцев пилотированию истребителей F-16, но до этого в сентябре устроят для них курсы английского языка, заявил в четверг представитель Пентагона Пэт Райдер.

"Тренировки пилотов на F-16 начнутся в октябре на базе ВВС Нацгвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, после обучения пилотов английскому языку в сентябре", - сказал Райдер на брифинге.

Он отметил, что, хотя часть летчиков, вероятно, знает английский язык, необходимо улучшить языковые навыки для понимания того, как функционируют истребители. Райдер уточнил, что обучение английскому языку пройдет в Сан-Антонио (штат Техас).

"Мы ожидаем, что в обучении примут участие несколько пилотов и десятки технических специалистов", - добавил представитель Минобороны США.

В Пентагоне также сообщили, что Вашингтон продолжит активные консультации с Данией, Нидерландами и другими европейскими союзниками по проведению этих тренировок.

Ранее в четверг газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американских властей сообщила, что Пентагон планирует уже в следующем месяце начать тренировки украинских пилотов.

При этом не уточняется, будут ли в США тренировать летчиков, которых изначально планировалось подготовить в Европе, или это будет другая группа обучаемых.

На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы одобрить передачу Украине F-16 от третьих стран после обучения украинских летчиков.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы предоставить свою территорию для подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, если европейские союзники исчерпают свои возможности.

В четверг премьер Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о планах Осло направить Украине F-16. До этого Нидерланды и Дания уже пообещали снабдить украинских военных истребителями.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов.