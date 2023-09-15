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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Белый дом не спешит давать оценку переговорам Путина и Ким Чен Ына

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США пока не готова делать выводы из переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным, заявил на брифинге советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы будем смотреть, что из всего этого получится на практике", - ответил он на вопрос о том, как США оценивают состоявшиеся контакты.

При этом Салливан отметил, что Вашингтон "с долей скептицизма" будет относиться ко всем официальным заявлениям, сделанным по итогам переговоров Ким Чен Ына в России.

Путин и Ким Чен Ын провели многочасовую встречу на космодроме Восточный 13 сентября. В Кремле заявили, что стороны договорились реанимировать сотрудничество во всех сферах, которое замерло из-за пандемии.

Джейк Салливан КНДР Ким Чен Ын США Владимир Путин
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