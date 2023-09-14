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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Евросоюз призвал КНДР и РФ уважать резолюции ООН

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз призывает КНДР не поддерживать Россию на Украине, а Москву - не нарушать резолюции ООН в отношении поставок оружия Пхеньяну, заявил на брифинге Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы призываем Северную Корею перестать каким-либо образом, в том числе политическим, поддерживать действия России на Украине. И мы также призываем Россию, постоянного члена СБ ООН, который принял санкции в отношении КНДР, уважать соответствующие решения совета", - сказал Стано.

Он добавил, что "любая военная поддержка России со стороны Северной Кореи повлечет за собой соответствующие ответные меры".

13 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам этих переговоров Путин заявил, что у России и КНДР есть перспективы в области военно-технического сотрудничества.

Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил уверенность, что российская армия продемонстрирует свои достоинства в зоне СВО.

"Глубоко убежден, что геройская российская армия и народ блестяще унаследуют традицию Победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства и честь на фронтах СВО, в построении сильного государства", - сказал он, выступая с тостом.

Евросоюз КНДР Ким Чен Ын ООН Петер Стано Украина
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