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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Южная Корея призвала Россию и КНДР не нарушать резолюции СБ ООН

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Южной Кореи в четверг предупредило о готовности страны принять ответные меры в случае, если Россия и КНДР предпримут какие-либо действия, нарушающие резолюции Совбеза ООН, передает агентство Yonhap.

"Если будут совершены действия, которые открыто нарушат резолюции Совета Безопасности ООН и представят значительную угрозу нашей безопасности, мы будем вынуждены решительно предостеречь против них и рассмотреть ответные меры", - заявил представитель МИД Республики Лим Су Сок.

Он добавил, что Южная Корея планирует проконсультироваться с США и другими партнерами по вопросу о принятии ответных мер в случае, если Россия и КНДР заключат соглашение о военном сотрудничестве, которое может представить угрозу для Южной Кореи.

По мнению Лим Су Сока, сделка Москвы с Пхеньяном оказала бы "очень негативное влияние" на отношения России с Южной Кореей.

Накануне прошли переговоры президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам этих переговоров Путин заявил, что у России и КНДР есть перспективы в области военно-технического сотрудничества.

КНДР Южная Корея ООН
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