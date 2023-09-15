Салливан верит в готовность республиканцев и демократов и дальше поддерживать Украину

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом исходит из того, что и демократы, и республиканцы в Конгрессе будут согласны продолжать санкционировать выделение средств на оказание помощи Украине, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан.

"У меня сложилось ощущение, что эта двухпартийная поддержка столь же сильна сейчас, как и год назад", - сказал он, рассказывая о своих контактах с конгрессменами.

При этом он напомнил, что в отличие от прошлого года теперь у демократов нет большинства в Палате представителей, и это может оказывать влияние и на выделение денег Конгрессом на нужды Украины.

Тема дальнейшей финансовой поддержки Киева стала особенно актуальной в последние месяцы в США, так как ряд республиканских политиков ставил под сомнение разумность расходования этих денег Белым домом.

Ранее в сентябре Пентагон создал при своей генинспекции специальную группу для контроля над тем, как Украина использует военную помощь США, группа будет работать в Киеве.