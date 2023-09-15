Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В США обсуждают передачу Киеву ракет ATACMS этой осенью

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В администрации США рассматривают возможность уже этой осенью передать Украине ракеты дальнего действия ATACMS, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.

Чиновники из администрации сообщили WSJ, что взглянули по-новому на вопрос о поставках Украине ракет ATACMS этой осенью. По их словам, США, в частности, рассматривают планы, которые предусматривают отправку Киеву ограниченного количества ракет. Такой план призван "смягчить опасения Пентагона по поводу сильного растрачивания запасов США".

WSJ пишет, что ранее Вашингтон заручился гарантиями Киева, что тот не будет применять предоставленное США вооружения на российской территории. В случае принятия решения о поставках ATAMCS условие его применения будет аналогичным.

Ранее на этой неделе CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Байден вскоре может принять решение о передаче Украине ATACMS. По данным собеседников телеканала, дискуссии об отправке ATACMS активизировались в последние недели. Они отметили, что Госдеп США и Пентагон рекомендуют Байдену пойти на этот шаг.

Politico сообщает, что Украина подталкивает США к тому, чтобы они дали зеленый свет поставке ATACMS на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке, и где будут присутствовать и Байден, и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что не намерены направлять Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS из-за их нехватки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина Пентагон ATACMS Генассамблея ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД Великобритании объявило группу "Вагнер" террористической организацией

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Финляндия с 16 сентября запретит въезд машин с российскими номерами

Финляндия с 16 сентября запретит въезд машин с российскими номерами

Лукашенко сообщил о поставке Белоруссией в РФ по 60 тыс. т дизтоплива и бензина

Лукашенко сообщил о поставке Белоруссией в РФ по 60 тыс. т дизтоплива и бензина

Эстония собирается денонсировать договор с РФ о правовой помощи

В Финляндии готовятся ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Google заплатит по мировому соглашению $93 млн за тайную слежку за американцами

Министра обороны Китая могут отправить в отставку

Министра обороны Китая могут отправить в отставку

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

Что случилось этой ночью: пятница, 15 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });