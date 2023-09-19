Глава Палаты представителей США не готов обещать Зеленскому новое финансирование

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти во вторник заявил, что не готов пообещать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый транш финансирования, и хотел бы знать, на что конкретно идет американская помощь.

"У меня есть к нему вопросы. Где отчетность по использованию денег, которые мы уже им направили?" - сказал Маккарти на брифинге в Конгрессе, отвечая на вопрос журналиста о том, гарантирует ли он на встрече с Зеленским очередное финансирование Украины.

Он добавил, что хочет знать, "на что направляют деньги трудолюбивые налогоплательщики" США.

Маккарти сообщил, что встреча членов Конгресса с Зеленским пройдет в четверг в Вашингтоне.

Ранее в сентябре CNN сообщал, что Пентагон сформировал специальную группу, которая будет контролировать использование Украиной военной помощи США. Ее формирование обусловлено тем, что "все большее число республиканцев призывают усилить контроль за тем, как используются деньги". Отмечается, что общая сумма помощи с приходом к власти президента Джо Байдена уже превысила $43,7 млрд.

Маккарти заявлял, что не поддерживает "карт-бланш" для Украины.

В отчете генерального инспектора Пентагона, имеющегося в распоряжении CNN, содержится предупреждение о том, что США в процессе отслеживания миллиардов долларов помощи, поступающей на Украину, столкнулись с "проблемами" из-за ограниченного американского присутствия в стране. В отчете, датированном октябрем 2022 года, подчеркивалось, насколько трудно было США отслеживать огромное количество оружия, боеприпасов и оборудования, которые поступали на Украину в первые месяцы боевых действий.

Администрация Байдена недавно запросила у Конгресса еще $24 млрд помощи Киеву. Однако в Конгрессе возникли разногласия по поводу ратификации такого законопроекта.

По данным CBS News, Маккарти заявлял, что хочет, чтобы дополнительную помощь Украине обсуждали как отдельный законопроект, а не привязывали к государственному финансированию. Однако лидеры в Сенате хотели бы объединить помощь Украине с другими законопроектами, такими как законопроект о краткосрочных расходах.