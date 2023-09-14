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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Пентагон создал структуру для контроля за военной помощью США Киеву

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пентагон сформировал специальную группу для контроля над тем, как Украина использует военную помощь США, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства Меган Рид.

Ссылаясь на генинспектора министерства она сказала, что высокопоставленный представитель США уже начал работу на Украине в конце августа, и ожидается, что дополнительный персонал прибудет к концу сентября. Генерал-инспекторская служба Пентагона впервые с февраля 2022 года командирует своих сотрудников для работы в Киеве, отмечает CNN.

Мониторинговая группа будет работать при посольстве США в Киеве. Ее решили создать, поскольку все большее число республиканцев призывают усилить контроль за тем, как используются деньги, объяснил телеканал. Общая сумма помощи Киеву с приходом к власти президента Джо Байдена уже превысила $43,7 млрд.

CNN отмечает, что создание новой структуры "происходит в критический момент для оказания помощи Украине". Администрация Байдена недавно запросила у конгресса еще $24 млрд помощи Киеву. Но все большее число республиканцев начали сомневаться в целесообразности траты миллиардов долларов на Украину.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает "карт-бланш" для Украины, а возглавляемый республиканцами комитет палаты представителей по надзору и подотчетности пообещал убедиться, что правительственные учреждения отслеживают средства, переводимые Киеву, "чтобы предотвратить и снизить риск растраты, мошенничества и злоупотреблений".

В отчете генерального инспектора Пентагона, имеющегося в распоряжении CNN, есть предупреждение о том, что способность США отслеживать миллиарды долларов помощи, поступающей в Украину, столкнулась с "проблемами" из-за ограниченного присутствия США в стране. В течение первых шести месяцев конфликта на Украине не было проведено необходимого мониторинга конечного использования военной техники, предоставленной Киеву. А в отчете, датированном октябрем 2022 года, подчеркивалось, насколько трудно было США отслеживать огромное количество оружия, боеприпасов и оборудования, которые поступали в Украину в первые месяцы боевых действий.

В отчете говорилось, что преступники, бойцы-добровольцы и торговцы оружием на Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и снаряжения, прежде чем это было обнаружено украинской разведкой.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Джо Байден Кевин Маккарти США Пентагон Киев Украина
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