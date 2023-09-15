NASA хочет продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС "до конца проекта"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американская сторона заинтересована в продлении соглашения с "Роскосмосом" о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), сообщил руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кеннет Бауэрсокс.

"Американская сторона очень хотела бы продолжать полеты интегрированных экипажей до конца проекта МКС, когда бы он не наступил", - сказал Бауэрсокс журналистам в пятницу.

Он также сообщил, что между "Роскосмосом" и NASA продолжаются переговоры о составе экипажей, которые полетят на корабле Starliner.

Ранее в пятницу с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24". На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

Астронавт NASA О'Хара отправилась на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

Также, как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, Россия и США согласовали дополнительный полет американского астронавта на российском корабле "Союз МС". По словам Крикалева, опыт проведения перекрестных полетов на МКС признан положительным, стороны признали целесообразность продлить соглашение после 2024 года.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю 27 сентября на корабле "Союз МС-23". В августе состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-7, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.