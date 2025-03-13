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Президент Киргизии предложил ввести в Центральной Азии аналог шенгенской визы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Странам Центральной Азии необходимо начать процесс введения единой визы для иностранцев, считает президент Киргизии Садыр Жапаров. Он написал об этом в соцсети, комментируя подписанный договор с Таджикистаном о госгранице.

"Все страны региона окончательно урегулировали свои пограничные вопросы между собой. Теперь страны Центральной Азии должны начать процесс введения безвизового режима между собой, а для гостей из других государств - единой визы, позволяющей свободно передвигаться по всем странам региона, аналогично шенгенской визе", - считает Жапаров.

"Подписанное соглашение будет представлено на ратификацию в парламент 19 марта. До ратификации мы не разглашали многие детали документа, поскольку не хотели нарушить процесс до его подписания", - отметил он.

13 марта президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, находившийся в Бишкеке с государственным визитом, подписали договор о совместной границе, а также приняли участие в церемонии открытия пунктов пропуска на границе.

По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, протяженность киргизско-таджикской границы составила 1006,84 километра.

Киргизско-таджикская граница была закрыта после столкновений между силовиками Киргизии и Таджикистана в 2021 году.

Таджикистан Садыр Жапаров ГКНБ Эмомали Рахмон Киргизия
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