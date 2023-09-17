Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-39", сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки космодрома Сичан в провинции Сычуань в 12:13 по Пекинскому времени (в 07:13 по Москве).

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1 300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.