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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-39", сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки космодрома Сичан в провинции Сычуань в 12:13 по Пекинскому времени (в 07:13 по Москве).

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1 300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.

Китай CASC Земля
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