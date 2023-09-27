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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-33-04", сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в среду в 4:15 по Пекинскому времени (во вторник в 23:15 МСК) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Выведенный аппарат был создан Шанхайской академией космических технологий (SAST). Он будет использоваться для проведения научных экспериментов, разведки ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, предупреждения природных катастроф и ликвидации их последствий.

Китай Чанчжэн-4C
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