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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Пожар на шахте "Казахстанская" не могут потушить уже месяц

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", который начался 17 августа, еще не ликвидирован, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов.

"В настоящее время в шахте "Казахстанская" пожар еще не ликвидирован. Из-за условий на аварийном участке было принято решение об изоляции данного участка. То есть для ограничения доступа кислорода возводятся 25 специализированных сооружений. Уже построено 18, по остальным работа продолжается", - сказал Шарипханов на брифинге в Караганде в понедельник.

Он отметил, что после окончания аварийно-спасательных работ и приведения участка шахты в нормальное состояние будет принято решение о возобновлении работы данной шахты.

Возгорание на шахте "Казахстанская" угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошло 17 августа. В выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) загорелась конвейерная лента. В шахте находились 227 человек, из которых 222 были эвакуированы. Пострадали 13 человек, пятеро погибли.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП, сопровождавшиеся, в том числе гибелью людей, на объектах комбината случались неоднократно. После очередной аварии правительство Казахстана в конце 2022 года обязало "АрселорМиттал Темиртау" ежегодно выделять дополнительные инвестиции на модернизацию угольного производства и дегазацию угольных пластов в общем объеме 187 млрд тенге.

Казахстан АрселорМиттал Темиртау
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