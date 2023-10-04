Пожар в шахте "Казахстанская" продолжается с середины августа

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Карагандинской области с 17 августа продолжается пожар на угольной шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщили агентству "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Казахстана.

"Работы продолжаются. Горение не ликвидировано. По итогам дадим полную информацию", - сказал собеседник агентства.

Возгорание на шахте "Казахстанская" угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошло 17 августа. В выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) загорелась конвейерная лента. В шахте находились 227 человек, из которых 222 были эвакуированы. Пострадали 13 человек, 5 человек погибли.

18 сентября глава МЧС Сырым Шарипханов сообщал, что принято решение изолировать аварийный участок, для ограничения доступа кислорода возводятся 25 специализированных сооружений.

Министр также сказал, что правительственная комиссия Казахстана установила, что в аварии на шахте "Казахстанская" виноват работодатель.

3 октября глава Минпрома Казахстана Канат Шарлапаев не исключил, что по тогам расследований и проверок в связи с гибелью горняков на АО "АрселорМиттал Темиртау" для предприятия могут быть последствия.

"Что мы хотим сделать? Хотим добиться, чтобы в будущем таких смертей не было, и повысить технологическую безопасность на предприятии", - объяснил министр.

4 октября вице-премьер Казахстана - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что действия властей в отношении АО "АрселорМиттал Темиртау" направлены на спасение предприятия, а не на изгнание инвестора. Он добавил, что к руководству компании необходимо предъявлять требования для возмещения ущерба, а также по обеспечению охраны и безопасности труда.

В сентябре Шарлапаев заявлял, что Казахстан не собирается изымать активы у руководства "АрселорМиттал Темиртау". По его словам, в случае, если инвестор принимает решение выйти с казахстанского рынка, то будет заключен договор купли-продажи актива с другим инвестором или с государством.

Шахта "Казахстанская" сдана в эксплуатацию в 1969 году. Здесь ведется добыча угля марок КЖ (коксовый жирный), 1К (первый коксовый).

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП, сопровождавшиеся в том числе гибелью людей, на объектах комбината случались неоднократно. После очередной аварии правительство Казахстана в конце 2022 года обязало "АрселорМиттал Темиртау" ежегодно выделять дополнительные инвестиции на модернизацию угольного производства и дегазацию угольных пластов в общем объеме 187 млрд тенге.

Официальный курс тенге на 4 октября - 477,25/$1.