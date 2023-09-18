В ЕК пока не комментируют односторонние запреты на сельхозэкспорт Украины

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) пока не готова комментировать решения Венгрии, Польши и Словакии об одностороннем запрете импорта ряда зерновых продуктов из Украины, заявила официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

"На этой стадии у нас нет комментариев к имевшим место в минувшие выходные сообщениям о запрете (украинского - ИФ) экспорта в три страны Европейского союза. Мы анализируем эти меры. Нам пока нечего сказать конкретного об этих запретах экспорта, но я подчеркиваю, что теперь мы хотим, чтобы объявленная в пятницу (15 сентября - ИФ) система могла функционировать", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Еврокомиссия распространила 15 сентября коммюнике, в котором объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продуктов питания в ЕС. При этом сообщалось, что Украина со своей стороны согласна ввести меры для избежания нового всплеска импорта в Евросоюз.

"Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования) в течение 30 дней, чтобы избежать резкого роста поставок зерна", - говорилось в документе, опубликованном в Брюсселе.

При этом Украину обязали "принять с 16.09.2023 эффективные меры по контролю экспорта 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах", а также "представить платформе план действий не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года".

Объясняя причину решения ЕК об отмене эмбарго на украинский зерновой экспорт, Феррер отметила: "После углубленной оценки на основе всех имевшихся данных, а также информации, вытекавшей из обсуждений на координационной платформе, собиравшейся девять раз, мы пришли к заключению, что временные меры (в отношении украинского экспорта - ИФ) больше не были необходимыми. Прежде всего, стало ясно, что работа платформы позволила явно увеличить торговлю через "коридоры солидарности", расширить возможности экспорта и конкретным образом урегулировать проблемы логистики".

Все это, по ее словам, означает, что экспорт украинской продукции в третьи страны может продолжаться и даже увеличиваться, и уже с 16 сентября введены конкретные меры, чтобы больше не было избытка поставок в страны Евросоюза.

Представитель ЕК также сообщила, что первое после отмены эмбарго заседание координационной платформы состоится в понедельник во второй половине дня. Украина доложит о мерах, которые она внедрила, а также представит свой план действий.

В ответ на вопрос об угрозах Украины обратиться во Всемирную торговую организацию с жалобой на Венгрию, Польшу и Словакию в связи с их односторонними действиями Гарсия Феррер сказала: "Мы не обсуждали обращение в ВТО, так как это не было необходимым в действиях, предпринятых ЕС. Это не входило в наши дискуссии с Украиной".