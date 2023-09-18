Польша готова ответить на жалобу Киева в ВТО по вопросу о поставках зерновых

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - У Польши есть ответ Украине, которая направила жалобу в ВТО в связи с ситуацией с запретом на поставки зерна, заявил в понедельник помощник польского президента Марцин Пшидач.

"Со стороны Польши уже есть готовый ответ Украине на ее жалобу в ВТО", - приводит его слова Польское радио. При этом Пшидач отметил, что "в Варшаве не склонны расценивать заявления Киева как угрозу".

"Польские юристы ответят на жалобу Украины в ВТО", - сказал он, добавив, что "самой главной целью властей Польши является поддержка польского рынка".

При этом Пшидач напомнил, что транзит зерновых с Украины через Польшу по-прежнему разрешен.

Ранее в понедельник стало известно, что Киев направил жалобу в ВТО на решение властей Польши, Венгрии и Словакии о введении национальных запретов на ввоз ряда агропродуктов с Украины после того, как в пятницу Европейская комиссия сняла временные превентивные меры относительно ввоза зерновых с Украины.