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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Словакия продлила действие эмбарго на поставку зерновых с Украины до конца года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Эмбарго на поставку зерновых с Украины в Словакию будет действовать до конца года, приводят в субботу словацкие СМИ слова представителя правительства страны Петера Майера.

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"Европейская комиссия в пятницу не продлила запрет на ввоз четырех видов зерновых с Украины, поэтому правительство Словакии постановило запретить до конца года импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на национальном уровне", - сказал Майер.

По его словам, необходимо защитить рынок Словакии от чрезмерного давления, и отнестись справедливо к словацкому сельхозпроизводителю.

Польша на национальном уровне также ввела эмбарго на поставку зерновых с Украины на неопределенный срок. А Венгрия запретила ввоз 24 наименований продовольственных товаров с Украины, при этом насколько долго будет действовать запрет, венгерские власти не указывают.

Накануне Еврокомиссия (ЕК) объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продовольственных товаров в ЕС.

Словакия Украина
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