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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Болгарские фермеры пригрозили заблокировать центр Софии из-за зерна с Украины

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Болгарские сельхозпроизводители в понедельник сняли блокаду на автотрассах страны, но предупредили, что если власти не отреагируют на их требования до 15:00 местного времени во вторник (совпадает с московским), они заблокируют центр Софии, передает Болгарское национальное радио.

Болгарские фермеры вышли на акции протеста против решения властей страны снять запрет на поставки в страну зерновых с Украины.

В миреБолгарские фермеры протестуют против возобновления импорта зерна с УкраиныЧитать подробнее

По словам организаторов протестов, "к вечеру понедельника на подъездах к Софии будут стянуты около 600 тракторов, до 15:00 они будут стоять на обочинах, но если власти не примут никаких решений в пользу протестующих, к вечеру вторника эта сельскохозяйственная техника выйдет на площадь перед зданием правительства".

Ранее в понедельник болгарские фермеры заблокировали десятки автодорог и пограничных переходов в рамках общенациональной акции протеста против отмены запрета на импорт зерновых с Украины.

Протестующие требовали введения запрета на импорт в Болгарию зерна и другой агропродукции с Украины, срочных выплат государственной помощи, а также ухода правительства в отставку.

Представители 26 отраслевых организаций аграрного сектора отметили, что отмена запрета на импорт агропродукции из Украины отрицательно повлияла на 900 тыс. человек в Болгарии.

В пятницу Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продовольственных товаров в ЕС. Позже о введении собственных запретов заявили власти Польши, Венгрии и Словакии. Болгария же такие меры принимать не стала.

Болгария Украина
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