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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Представители Венгрии и Польши не пришли на совещание по украинскому агроэкспорту

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Заседавшая накануне 11-я координационная платформа по украинскому экспорту сельскохозяйственных продуктов достигла прогресса, при этом Венгрия и Польша не участвовали в совещании, сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

"Вчера состоялся обмен мнениями по плану действий (разработанному украинской стороной - ИФ), удалось завершить работу над некоторыми аспектами. Это реальный прогресс, и теперь задача в том, чтобы реализовать план, как он был задуман, возможно, быстрее", - сказал Гилл.

"На вчерашнюю платформу были приглашены все заинтересованные стороны. Польша и Венгрия не присутствовали. Но важно отметить, что такое участие не является обязательным", - продолжил он.

По его словам, есть серия других совещаний, платформа не является единственным контактом между комиссией, соответствующими государствами-членами и Украиной, и Еврокомиссия готова оказать поддержку затронутым странам, будь то в рамках платформы или вне этих рамок.

В ответ на вопрос, для чего нужна координационная платформа, участие в которой игнорируют основные заинтересованные страны, Гилл заверил, что на каждом заседании платформы были конкретные результаты, и она продолжает генерировать результаты. "Контакты продолжаются на двусторонней основе. А в рамках платформы мы пытаемся объединить все различные аспекты", - добавил Гилл.

Он отметил "очень эффективную работу, проделанную Украиной, чтобы принять эти меры за десяток дней", и объяснил, что совещание было посвящено предложению Киева в рамках плана действий по контролю за экспортом отдельных продуктов с целью избежать перекосов в конкуренции в некоторых государствах-членах.

На просьбу разъяснить подробности мер, принятых Украиной, представитель ЕК ответил, что на этой стадии преждевременно излагать детали, так как работа не завершена. Сейчас главное в том, что нужно быстро решать эти вопросы. Временные ограничения по украинскому экспорту истекли 15 сентября, и уже необходимо отслеживать поток продукции из Украины.

Еврокомиссия 15 сентября не продлила эмбарго на экспорт зерновой продукции Украины в соседние страны, считая, что Киев способен урегулировать кризис на основе своего плана действий.

Венгрия Еврокомиссия Польша Украина Олоф Гилл
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