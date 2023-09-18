Болгарские фермеры протестуют против возобновления импорта зерна с Украины

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Болгарские фермеры заблокировали десятки автодорог и пограничных переходов в Болгарии в рамках общенациональной акции протеста против отмены запрета на импорт зерна с Украины, сообщают в понедельник болгарские СМИ.

Сейчас заблокировано более 40 важных точек на дорогах Болгарии. Вице-председатель Ассоциации производителей зерна Георгий Милев призвал жителей страны воздержаться от поездок, так как дороги перекрыты тяжелой сельскохозяйственной техникой.

Демонстранты требуют введения запрета на импорт в Болгарию зерна и другой агропродукции с Украины, срочной выплаты государственной помощи, а также ухода правительства в отставку.

На данный момент неизвестно, как долго продлится блокировка дорог. Ранее сообщалось, что протесты 18 сентября будут сфокусированы на перекрытии дорог, тогда как 19 числа протестующие собираются отправиться к зданию правительства в Софии.

Представители 26 отраслевых организаций аграрного сектора отмечают, что отмена запрета на импорт агропродукции с Украины отрицательно повлияла на 900 тыс. человек в Болгарии.

При этом в воскресенье на пресс-конференции, посвященной грядущим протестам, премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что основная проблема, с которой борются фермеры, уже решена, так как Украина представила Еврокомиссии временные ограничения на экспорт сельхозпродукции для каждой страны ЕС.

В субботу Денков также заявил, что после снятия запрета на импорт украинского зерна болгарские производители начали "вести себя как террористы", а с такими людьми он "переговоры не ведет".

В пятницу Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продуктов питания в ЕС. Позже о введении собственных запретов заявили власти Польши, Венгрии и Словакии. Болгария же такие меры принимать не стала.