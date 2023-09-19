Боррель обеспокоен невыполнением соглашения по нормализации отношений Сербии и Косово

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с тем, что Косово и Сербия не выполняют взятые на себя обязательства по нормализации отношений. Такое заявление он выпустил после встречи в Брюсселе 14 сентября президента Сербии Александра Вучича и главы правительства Косово Альбина Курти.

"ЕС выражает обеспокоенность по поводу невыполнения сторонами своих обязательств по соглашению о пути к нормализации и приложению по его реализации, согласованных обеими сторонами ранее в этом году, которые являются для них обязывающими и играют роль на европейском пути сторон", - говорится в документе.

Боррель призвал стороны "взаимодействовать конструктивно и добросовестно", что, по мнению Евросоюза, означает "безотлагательное начало реализации предложения ЕС, которое также включает в себя обязательство обеих сторон полностью выполнять все предыдущие соглашения о диалоге".

В заявлении указывается, что работа по созданию в Косово ассоциации/сообщества муниципалитетов с сербским большинством должна начаться "без каких-либо дальнейших задержек или предварительных условий".

ЕС напомнил сторонам "об их ответственности за соблюдение принципа конфиденциальности в диалоге, который является ключевым компонентом любого политически чувствительного переговорного процесса".

Евросоюз, отмечается в заявлении, по-прежнему обеспокоен отсутствием прогресса с обеих сторон в деэскалации напряженности на севере Косово, спустя несколько месяцев после последней вспышки насилия.

"В этом контексте действия Косово, в том числе по экспроприации земли на севере, распоряжениям о выселении, телекоммуникациям и использованию сил специальной полиции для выполнения обязанностей по охране общественного порядка, не соответствуют принципам верховенства права и сопряжены с риском дальнейшего роста напряженности", - подчеркивают в Брюсселе.

С другой стороны, действия Сербии, несовместимые с соглашением о пути к нормализации и приложением к нему, противоречат духу процесса диалога, заявляет Евросоюз.

"ЕС напоминает о важности скорейшего проведения досрочных местных выборов на севере Косово, чтобы помочь разрядить напряженность. Необходимо безотлагательное решение, позволяющее провести выборы. Мы призываем косовских сербов полностью участвовать в избирательном процессе и публично заявить о своем безусловном участии", - говорится в документе.

В Брюсселе указали на то, что "европейский путь как Косово, так и Сербии проходит через диалог при содействии ЕС и через нормализацию их отношений". "Оба рискуют потерять возможности для продвижения по своему европейскому пути", - предупреждает Евросоюз.