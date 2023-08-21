Фон дер Ляйен обсудила с Вучичем и Курти вопросы урегулирования кризиса в Косово

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник обсудила с президентом Сербии Александром Вучичем и главой косовского правительства Альбином Курти необходимость снижения напряженности на севере Косово.

"Я поговорила с Вучичем о необходимости конструктивного взаимодействия с целью снижения напряженности в ситуации на севере Косово, а также о прогрессе Сербии на пути в ЕС", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х (ранее Twitter).

"Я обсудила с Курти необходимость деэскалации на севере Косово, возобновления участия в диалоге при посредничестве ЕС и выполнения соглашений по нормализации отношений между Косово и Сербией", - говорится в сообщении главы ЕК.

Встречи прошли на фоне затянувшегося кризиса в Косово. Напряженность на севере этого края обострилась в конце мая, когда местные жители - в большинстве своем этнические сербы, отказались пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы. Тогда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в этих общинах. В столкновениях КФОР с этническими сербами пострадали несколько десятков человек.