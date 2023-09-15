Боррель заявил о необходимости компромисса в диалоге Белграда и Приштины

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Роль ЕС как посредника в диалоге Сербии и Косово не может увенчаться успехом, пока стороны не способны к компромиссу, заявил официальный представитель высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля Петер Стано.

"Мы видим, что обеим сторонам не удается преодолеть их разногласия. Но, напомню, ЕС не является стороной диалога. В диалоге участвуют Сербия и Косово. ЕС играет исключительно роль посредника на основе пожеланий, выраженных обеими сторонами. Иными словами, мы пытаемся помочь обеим сторонам, но пока они отказываются идти на компромисс, мы не сможем объявить об успехе", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он отверг интерпретацию заявления Борреля 14 сентября после встречи президента Сербии Александра Вучича и главы правительства Косово Альбина Курти при участии главы дипломатии Ес как признание провала диалога.

"Высокий представитель не говорил, что диалог закончился провалом. Он сказал, что этот цикл консультаций не принес результата. Все же есть разница", - отметил Стано.

По его словам, можно предлагать всевозможную помощь, но "если ее не хотят, то от этого не будет толку". Представитель Борреля напомнил при этом его слова, что "Косово и Сербия рискуют оказаться в хвосте региона", потому что для вступления в ЕС нужно, чтобы их диалог привел к результату.

Стано сообщил, что теперь глава дипломатии ЕС и специальный представитель Евросоюза по диалогу Белград-Приштина Мирослав Лайчак представят анализ ситуации государствам-членам на разных уровнях и дадут свою оценку происходящего на местах.

"И после этого государства-члены могут распорядиться о мерах, которые следует принять. Но мы не можем продвигаться дальше того, чего желают стороны", - резюмировал представитель Борреля.

Накануне глава дипломатии ЕС заявил, что после продолжительных переговоров не удалось согласовать параллельную имплементацию договоренностей между Сербией и Косово из-за несогласия косовского премьер-министра Альбина Курти.

"Мы очень старались, но, к сожалению, не смогли преодолеть различия сегодня", - сказал он журналистам по итогам консультаций в Брюсселе.

По его словам, Курти настаивал на воплощении в жизнь политических аспектов по нормализации в первую очередь, тогда как президент Сербии Александр Вучич хотел начать с формирования Объединения сербских общин. ЕС предложил в качестве компромиссного решения проведение этих процессов параллельно.

Боррель сообщил, что Вучич, изначально пришедший со своим собственным предложением, в итоге согласился на предложение ЕС, однако Курти оказался не готов принять его. Вместо этого, по словам главы дипломатии ЕС, Курти настаивал "на формализации де-факто признания Косово" в качестве первого шага.