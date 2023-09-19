Литва восстановит спецпогранотряд для охраны морской границы с Россией

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Литва восстановит Пограничный отряд береговой охраны для охраны морского участка границы с Россией и Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

"В следующем году планируется восстановить Пограничный отряд береговой охраны, который действовал до 2019 года, а затем вошел в состав Пограничного отряда Пагегяй", - говорится в сообщении.

Отряд будет действовать на литовском побережье Балтийского моря, в портах и территориальных водах страны, в частности - в Куршском заливе, по акватории которого проходит граница с Калининградской областью.

"Все это позволит быстрее управлять рисками, повысить скорость реагирования на нарушения государственной границы, обеспечить более эффективное управление поисково-спасательными операциями на месте катастроф. Восстановленный Пограничный отряд береговой охраны также позволит более эффективно бороться с контрабандой и нелегальной миграцией", - заявило литовское пограничное ведомство.

"После того, как новое подразделение Службы охраны государственной границы начнет работу, сухопутную границу с Россией продолжит охранять Пограничная служба Пагегяй. Ожидается, что распределение сил по типу границы обеспечит лучшую подготовленность, поскольку методы охраны сухопутной и морской границы различны", - добавили там.

В ведомстве отметили, что Пограничный отряд береговой охраны "также позаботится об охране стратегических объектов, поскольку, в частности, Клайпедский терминал сжиженного природного газа войдет в сферу его ответственности".

В данный момент в Куршском заливе и акватории Балтийского моря в целом государственную границу Литвы охраняет система мониторинга морской границы, включающая тепловизионное и радиолокационное оборудование, а также дневные камеры видеонаблюдения.