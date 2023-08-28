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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

МВД Литвы предложило закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Литва планирует закрыть на границе с Белоруссией еще два пропускных пункта - "Лаворишкес" и "Райгардас", сообщила журналистам в Варшаве министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Билотайте находится в Варшаве для обсуждения с балтийскими и польскими коллегами вопросов охраны границ с Белоруссией.

Ранее министр заявляла, что страны Балтии и Польша ведут переговоры о "региональном решении" для полного закрытия границы с Белоруссией.

С 00:00 18 августа Литва закрыла для движения пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией. Правительство Литвы мотивировало принятие этого решения геополитической обстановкой и необходимостью снижения уровня угроз.

После закрытия "Шумскаса" и "Твярячюса" остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Белоруссией: "Мядининкай" ("Каменный лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

Литва Польша Агне Билотайте МВД
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