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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Латвия закроет один из двух автомобильных КПП на границе с Белоруссией

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект постановления правительства о закрытии пограничного пункта Силене (с белорусской стороны - "Урбаны") на латвийско-белорусской границе из-за потока нелегальной иммиграции из Беларуси, сообщает агентство LETA.

Сейчас на латвийско-белорусской границе действуют два пункта пропуска на автомобильных дорогах (Силене и Патерниеки) и один на железной дороге. Три пункта пропуска закрыты. Их закрытие Латвия объясняет противодействием потоку нелегальных иммигрантов из Белоруссии.

Как отмечает LETA, пункт пропуска в Патерниеки (с белорусской стороны - "Григоровщина") продолжит работу для того, чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки, а также на срочные поездки, связанные с трудовыми отношениями, гуманитарными причинами, форс-мажорными обстоятельствами.

В Латвии считают, что закрытие пограничного пункта в Силене будет способствовать перераспределению ресурсов пограничников для охраны зеленой границы.

По данным LETA, за последние шесть дней пограничники предотвратили 894 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Отмечается, что за короткий период давление нелегальной иммиграции возросло в три раза.

В среднем за сутки через пункт пропуска в Силене въезжает 625 человек, выезжает - 605, въезжает 87 грузовых транспортных средств, выезжает - 85.

Литва с 18 августа закрыла пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией. Правительство Литвы мотивировало принятие этого решения геополитической обстановкой и необходимостью снижения уровня угроз. После закрытия "Шумскаса" и "Твярячюса" остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Белоруссией: "Мядининкай" ("Каменный лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

В Польше с апреля 2022 года действует запрет на перемещение через границу белорусских и российских грузовиков, а с июня 2023 года к ним добавились еще и зарегистрированные в Белоруссии и России прицепы.

Госпогранкомитет Белоруссии в последнее время регулярно сообщает об очередях из сотен легковых и грузовых автомобилей, скапливающихся на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза.

Латвия Литва Госпогранкомитет Евросоюз Польша Белоруссия
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