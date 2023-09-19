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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Литва планирует построить забор по периметру границы с Белоруссией, включая болота

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Литвы видит необходимость установить физический барьер на всей протяженности границы с Белоруссией, включая заболоченную местность, сообщила глава ведомства Агне Билотайте в эфире радио LRT.

"Министерство внутренних дел дало поручение Службе охраны государственной границы оценить такую возможность, и в ближайшее время я проведу переговоры с министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность строительства физической инфраструктуры на болотистых охраняемых территориях", - рассказала глава литовского МВД.

В настоящее время ограждение в виде забора и колючей проволоки на литовско-белорусской границе установлено на участках протяженностью около 550 км, а общая протяженность этой границы составляет 679 км. На протяжении более 100 км граница проходит по рекам, озерам, болотам, находясь под контролем видеокамер и других технических средств.

Литва Белоруссия
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