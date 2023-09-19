Глава Пентагона пообещал скоро передать Киеву танки Abrams

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американские танки Abrams, которые Вашингтон обещал Киеву, прибудут на Украину в скором времени, заявил во вторник глава Пентагона Ллойд Остин.

"Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, прибудут на Украину в скором времени", - заявил Остин перед встречей контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ. Его слова приводят западные СМИ.

В августе этого года власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams. Тогда сообщалось, что она может прибыть в страну уже в начале осени.

В середине мая сообщалось, что США перевезли в Германию 31 учебный танк M1A1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать и управлять ими. В начале июня стало известно, что группа из примерно 200 украинских военных проходит в ФРГ обучение на американских танках.

Всего США планировали передать Киеву 31 танк.

Первоначально речь шла о производстве США для Украины 31 танка более новой версии – M1A2, на что могли уйти один-два года. В итоге США ранее решили передать Украине более старые версии танков M1 Abrams – M1A1. Отмечается, что новые модели – M1A2, по сравнению с устаревшими версиями танков, имеют улучшенную систему наведения. При этом обе модели оснащены 120-мм пушкой.