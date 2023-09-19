Минобороны НКР сообщило об обстреле по всей линии соприкосновения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает о ракетно-артиллерийском огне со стороны ВС Азербайджана.

"19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары", - заявили в ведомстве.

Другие подробности не приводятся.

В Нагорном Карабахе размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 19 сентября пользователи интернета из Нагорного Карабаха стали сообщать о массированном обстреле Степанакерта и воздушной тревоги. Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахе антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных.

Минобороны Армении сообщило, что пока обстановка на границе республики остается относительно спокойной. "Как в прошлом, так и сейчас в азербайджанских источниках находит место лживое утверждение, что в Нагорном Карабахе есть подразделения ВС Армении, военная техника и личный состав. Заявляем, что у Республики Армения в Нагорном Карабахе армии нет", - сообщило также министерство.