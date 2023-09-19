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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В Баку заявили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Карабаха

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана заявило, что для эвакуации гражданского населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема.

"Продолжаются локальные антитеррористические мероприятия ВС Азербайджана в Карабахском регионе Азербайджана. В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура. В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема", - говорится в информации Минобороны.

Ведомство отметило, что с учетом размещения огневых средств формирований ВС Армении вблизи мест проживания людей, Баку призывает гражданское население в этом районе держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования ВС Армении. Армянских жителей Карабаха предупредили об этом через sms-рассылку, с помощью громкоговорителей и листовок.

"Как в прошлом, так и сейчас в азербайджанских источниках находит место лживое утверждение, что в Нагорном Карабахе есть подразделения ВС Армении, военная техника и личный состав. Заявляем, что у Республики Армения в Нагорном Карабахе армии нет", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана пообещало организовать защиту и охрану административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права.

"Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания", - заявляет ведомство.

Ранее 19 сентября в Степанакерте сообщили о массированном обстреле. Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий локального характера против ВС Армении для восстановления конституционного строя Азербайджана.

В Минобороны НКР заявили, что ведется огонь по всей линии соприкосновения с ВС Азербайджана. В Минобороны Армении отметили, что на этом фоне обстановка на границах республики остается относительно спокойной.

Хроника 27 сентября 2020 года – 19 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Минобороны Степанакерт Армения Лачинская дорога Нагорный Карабах
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