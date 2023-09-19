Минобороны Армении назвало относительно стабильной обстановку на границах страны

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении сообщило о спокойной обстановке на границах с Азербайджаном на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

"По состоянию на 14:00 обстановка на границах Армении относительно стабильная", - заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее 19 сентября в Степанакерте стали сообщать о начале массированного артобстрела с азербайджанской стороны.

Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахе локальных антитеррористических мероприятий против ВС Армении. "Как в прошлом, так и сейчас в азербайджанских источниках находит место лживое утверждение, что в Нагорном Карабахе есть подразделения ВС Армении, военная техника и личный состав. Заявляем, что у Республики Армения в Нагорном Карабахе армии нет", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.