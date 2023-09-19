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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили военную операцию в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

"В ходе разговора Гасанов проинформировал турецкого коллегу о проводимых в Карабахском регионе Азербайджана локальных антитеррористических мероприятиях", - сообщила пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Согласно сообщению Гюлер заявил, что "Турция сегодня, как и всегда, стоит рядом с Азербайджаном".

Во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли шесть граждан Азербайджана - четверо военных и двое мирных жителей. В Баку расценили это как теракт.

Позднее министерство обороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахе антитеррористических мероприятий против армянских военных с целью "восстановления конституционного строя и пресечения провокаций".

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о ракетно-артиллерийском огне со стороны ВС Азербайджана. "19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары", - заявили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.

В свою очередь, министерство обороны Армении заявило об отсутствии армянской армии на территории Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе с ноября 2020 года размещен российский миротворческий контингент.

Азербайджан Турция Армения Нагорный Карабах
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