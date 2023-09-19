Армения заявила, что РФ не сообщила ей об "антитеррористической операции" Баку в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия не проинформировала Армению о проведении Азербайджаном военных действий в Нагорном Карабахе, заявили в правительстве республики.

"Российская сторона не проинформировала Армению о проведении Азербайджаном в Нагорном Карабахе под видом "антитеррористической операции" военных действий", - заявили в правительстве Армении госинформагентству "Арменпресс".

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера".

В ведомстве заявили, что о проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента России и руководство турецко-российского мониторингового центра.