Франция инициирует экстренное заседание СБ ООН в связи с ситуацией в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сообщил, что инициирует созыв экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Обсуждалась (в ходе разговора - ИФ) ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана. Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что Макрон сообщил Пашиняну, что "в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует экстренное заседание Совета безопасности ООН".

Ранее Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.