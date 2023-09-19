Азербайджан заявил о планах продолжать операцию в НКР до роспуска ее властей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента Азербайджана заявила о готовности к встрече с представителями армянской общины Карабахского региона в городе Евлах при соблюдении ряда условий.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься. В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца", - говорится в тексте заявления администрации, которое поступило в "Интерфакс".

В Баку заявили в связи с призывом Степанакерта к переговорам, что "администрация ранее несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу с целью обсуждения вопросов реинтеграции". "Но они каждый раз от этого отказывались", - утверждают в администрации.

Во вторник Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера". В непризнанной НКР сообщали, что азербайджанские военные, нанеся ракетно-артиллерийские удары, пытаются прорвать линию соприкосновения.

Позже Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры.