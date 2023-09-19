Кремль не располагает информацией об угрозе жизни миротворцев РФ в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на данный момент нет информации, что жизни российских миротворцев что-либо угрожает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (миротворцы) находятся в непосредственном контакте со сторонами (конфликта), наши военные. Это является их главной ролью", - сказал Песков.

"Пока мы не располагаем какой-либо информацией, что что-то произошло, угрожающее жизни наших миротворцев", - указал он.

"Конечно же для нас это является еще одним важным приоритетом", - заключил он.