Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Кремль не располагает информацией об угрозе жизни миротворцев РФ в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на данный момент нет информации, что жизни российских миротворцев что-либо угрожает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (миротворцы) находятся в непосредственном контакте со сторонами (конфликта), наши военные. Это является их главной ролью", - сказал Песков.

"Пока мы не располагаем какой-либо информацией, что что-то произошло, угрожающее жизни наших миротворцев", - указал он.

"Конечно же для нас это является еще одним важным приоритетом", - заключил он.

Дмитрий Песков Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Думе заявили, что миротворцы РФ в Карабахе не могут применять оружие, пока нет угрозы для них самих

В Думе заявили, что миротворцы РФ в Карабахе не могут применять оружие, пока нет угрозы для них самих

"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду

"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду

Экс-зампред ЦБ РФ Корищенко осужден на 7 лет по делу о растрате 1,4 млрд руб.

Экс-зампред ЦБ РФ Корищенко осужден на 7 лет по делу о растрате 1,4 млрд руб.

МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе остановить кровопролитие

МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе остановить кровопролитие

Мосгорсуд признал экстремистским движение "Новое величие"

Мосгорсуд признал экстремистским движение "Новое величие"

Более 100 случаев кори выявили в нижегородской деревне

Минцифры считает возможным полный запуск единого реестра воинского учета не ранее 2025 г.

Минцифры считает возможным полный запуск единого реестра воинского учета не ранее 2025 г.

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 48%

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 48%

За выходные в Финляндию не впустили 37 машин с российскими номерами

Росздравнадзор заявил о полной обеспеченности препаратами от артериальной гипертензии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });