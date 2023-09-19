В Баку заявили, что сообщают миротворцам РФ о ходе операции в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджанская сторона периодически предоставляет командованию российским миротворческим контингентом в Карабахском регионе и руководству российско-турецкого мониторингового центра информацию о ходе проведения операции в регионе.

Об этом на брифинге заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов. По его словам, "антитеррористические мероприятия азербайджанских военных продолжаются".

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что "в СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе".

"Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", - подчеркнула она.

Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных". В Ереване заявили, что армянских военных в Карабахе нет.