В Баку сообщили о взятии под контроль в Карабахе "более 60 боевых позиций"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ВС Азербайджана в ходе операции в Карабахском регионе взяли под контроль более 60 позиций армянских военных, заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге во вторник.

"Более 60 боевых позиций перешли под контроль ВС Азербайджана", - сказал Эйвазов.

По его словам, азербайджанскими военными уже уничтожено до 20 военных автомобилей, более 40 артиллерийских установок, более 30 минометов, 2 зенитно-ракетных комплекса, более 6 станций радиоэлектронной борьбы ВС Армении.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".