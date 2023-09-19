В Ереване опасаются атак Азербайджана на суверенную армянскую территорию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Армении Ваан Костанян выразил опасение, что Азербайджан может не ограничиться операцией в Нагорном Карабахе, а атаковать и непосредственно территорию Армении.

"На встрече с аккредитованными в Армении послами и представителями международных организаций Ваан Костанян заявил, что в условиях отсутствия со стороны международного сообщества реакции на действия Азербайджана Баку не ограничится лишь агрессией против Нагорного Карабаха, но может применить силу против суверенной территории Армении, учитывая активные скопления на армяно-азербайджанской границе ВС Азербайджана", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Во вторник Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера".

По последним данным Минздрава непризнанной НКР, пять человек погибли, 80 ранены.

В Минобороны непризнанной НКР во второй половине дня сообщили, что бои продолжаются по всей линии соприкосновения, а азербайджанские военные применяют "артиллерийские и ракетные средства, ударные беспилотники, боевую авиацию".