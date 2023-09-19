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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

В НКР сообщили о 25 погибших в результате азербайджанских обстрелов

Почти 140 человек получили ранения, заявил омбудсмен Карабаха

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян сообщил о 25 погибших в результате военной операции Азербайджана.

"По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 20:00 в результате полномасштабной агрессии со стороны Азербайджана есть 25 погибших, среди которых двое мирных жителей", - сообщил Степанян в соцсети Х.

По его словам, из-за отсутствия топлива и связи затруднена доставка пострадавших и раненых в Степанакерт.

Степанян также заявил, что почти 140 человек получили ранения в Нагорном Карабахе.

"По состоянию на 21:00 (местного времени, 20:00 по Москве - ИФ) имеется 138 раненых, среди них 29 мирных жителей. Из них 11 - дети", - сообщил он.

По его словам, в Степанакертский медцентр госпитализированы 112 раненых, в детскую больницу Степанакерта - 11 детей, в Мартакертскую областную больницу - 15 человек.

"Установить связь с медицинскими учреждениями Аскерана и Мартуни на данный момент невозможно", - отметил он.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".

Хроника 27 сентября 2020 года – 19 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Нагорно-Карабахская республика
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