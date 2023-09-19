Эрдоган в своем выступлении в ООН назвал Карабах азербайджанской территорией

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на быстрое мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном, напомнив при этом, что считает Нагорный Карабах азербайджанской территорией.

Эрдоган подчеркнул, что считает неприемлемыми варианты урегулирования, которые бы не признавали Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

"Карабах - это азербайджанская территория. Попытки навязать любой другой его статус никогда не будут успешными", - заявил он. Турецкий лидер, говоря о своем видении будущего Карабаха, предположил, что это должна быть территория, "где все, включая армян, смогут сосуществовать - на азербайджанской территории".

Президент Турции напомнил, что всегда поддерживал переговорный процесс между Ереваном и Баку. "К сожалению, Армения не спешит воспользоваться этим историческим шансом", - полагает Эрдоган.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".