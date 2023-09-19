В Анкаре заявили, что Азербайджан был вынужден начать операцию в Карабахе

В европейских странах выступили с осуждением Баку

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Турции охарактеризовали как необходимую операцию, которую Баку начал во вторник в Нагорном Карабахе.

"Азербайджан был вынужден принять меры, которые считает необходимыми, в том числе и контртеррористическую операцию в Карабахе после трехлетнего игнорирования его опасений на местах", - говорится в коммюнике, распространенном в турецких СМИ внешнеполитическим ведомством в Анкаре.

В турецком МИД в то же время считают, что "единственным способом установления мира, безопасности, процветания и постоянной стабильности в регионе является продолжение всеобъемлющего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией".

Реакция Европы

К переговорам между сторонами призвали и в Берлине, указав при этом на необходимость прекращения обстрелов со стороны Азербайджана.

"Азербайджан должен незамедлительно прекратить обстрелы Нагорного Карабаха и вернуться за стол переговоров - это единственный путь к долгосрочному миру", - говорится в сообщении МИД ФРГ.

"Мы поддерживаем переговорный процесс, который ведет ЕС. В последние несколько дней проходили интенсивные переговоры по деэскалации, в том числе с участием ЕС и США с Арменией и Азербайджаном", - напомнили в германском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что "обещание Баку воздержаться от военных действий было нарушено".

Ранее во вторник в МИД Франции призвали созвать заседание СБ ООН, и также решительно осудили действия Азербайджана.

"Франция требует созвать СБ ООН. Франция проводит консультации со своими европейскими и американскими партнерами, чтобы дать решительный ответ на это неприемлемое наступление, который будет соразмерным рискам, которое оно представляет для безопасности региона", - говорится в заявлении французского МИД.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также выступил с осуждением эскалации в Карабахе.

"ЕС осуждает военную эскалацию на линии соприкосновения и в других зонах Карабаха. Мы призываем незамедлительно прекратить военные действия. Призываем Азербайджан прекратить военную активность", - приводит пресс-служба ЕС заявление Борреля.

Пресс-секретарь Борреля Петер Стано отметил важность поиска решения конфликта путем диалога.

"Мы уже давно требуем, чтобы были прекращены боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном и найдено решение через диалог. Это должно происходить в процессе нормализации, в организации которого участвует Европейский союз", - сказал Стано журналистам.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".