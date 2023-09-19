СК Армении сообщает о задержаниях демонстрантов в центре Еревана

В результате столкновений есть пострадавшие

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении сообщил о задержанных демонстрантах у здания правительства в Ереване.

Задержания произведены после столкновений демонстрантов с полицией. Их число не уточняется.

Между тем в Минздраве Армении сообщили, что в результате столкновений есть госпитализированные.

"За медицинской помощью обратились как полицейские, так и гражданские лица. На месте некоторым пострадавшим была оказана первая помощь, некоторые были госпитализированы", - заявили в Минздраве республики.