Air Astana перестала летать над Нагорным Карабахом

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Из-за нестабильной обстановки в Нагорном Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет этой территории, сообщил казахстанский авиаперевозчик.

Авиакомпания заверила, что внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полета.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных. В Степанакерте сообщили о массированных обстрелах. В Ереване заявили, что армянских военных в Карабахе нет и что Армению пытаются втянуть в боестолкновения.