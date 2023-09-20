В Баку заявили о плане по интеграции армян Карабаха в общество Азербайджана

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - План социально-экономической интеграции армян Карабахского региона уже готов, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Социально-экономическая интеграция армянских жителей Карабаха - внутреннее дело Азербайджана. План интеграции уже готов, и он подготовлен совместно с профильными структурами", - сказал Гаджиев в среду на брифинге в МИД Азербайджана для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

По его словам, Азербайджан готов к проведению диалога с представителями армянских жителей Карабаха на встрече, которая состоится 21 сентября в Евлахе.

"На данном этапе главным является вопрос реинтеграции армянского населения Карабаха. Ожидаем, что на завтрашней встрече эти вопросы будут более детально обсуждаться", - добавил он.