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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Баку получили гарантии разоружения армянских формирований в Карабахе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан получил гарантии, что армянские формирования в Карабахском регионе будут разоружены, сообщил на брифинге для дипломатов помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы получили гарантии того, что они будут разоружены, покинут свои боевые посты, все военное оборудование и вооружение будет передано Азербайджану, в том числе тяжелая артиллерия", - заявил он.

"Все это будет передаваться в координации с российским миротворческим контингентом", - добавил помощник президента Азербайджана.

Ранее 20 сентября стало известно, что стороны при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что остановит антитеррористическую операцию в Карабахе, если находящиеся в регионе военные сложат оружие.

ВС Азербайджана начали обстреливать Нагорный Карабах 19 сентября. В Минобороны страны это назвали локальными антитеррористическими мерами против незаконных вооруженных формирований.

Степанакерт после обстрела

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Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Ильхам Алиев Минобороны Нагорный Карабах Хикмет Гаджиев
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