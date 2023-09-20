В Баку получили гарантии разоружения армянских формирований в Карабахе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан получил гарантии, что армянские формирования в Карабахском регионе будут разоружены, сообщил на брифинге для дипломатов помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы получили гарантии того, что они будут разоружены, покинут свои боевые посты, все военное оборудование и вооружение будет передано Азербайджану, в том числе тяжелая артиллерия", - заявил он.

"Все это будет передаваться в координации с российским миротворческим контингентом", - добавил помощник президента Азербайджана.

Ранее 20 сентября стало известно, что стороны при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что остановит антитеррористическую операцию в Карабахе, если находящиеся в регионе военные сложат оружие.

ВС Азербайджана начали обстреливать Нагорный Карабах 19 сентября. В Минобороны страны это назвали локальными антитеррористическими мерами против незаконных вооруженных формирований.