Песков снова назвал события в Карабахе внутренним делом Азербайджана

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле исходят из того, что происходящее в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана, заявил "Первому каналу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, Карабах - это внутреннее дело Азербайджана, - сказал он. - Азербайджан действует на своей территории, что признано руководством Армении".

Он также сказал, что пока нет оснований говорить об этнических чистках в Карабахе.

"И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность, - сказал Песков. - Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты, и что они не работают по гражданским целям, мы хотим надеяться, что так оно и есть".

В Кремле, отметил Песков, внимательно наблюдают за ситуацией. "Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", - сказал он.

На брифинге 20 сентября Песков напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году и добавил: "Это значит, что Армения признала Карабах частью Азербайджана" и "де-юре сейчас речь идет о действиях азербайджанской стороны у себя на территории".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в этот же день также заявил, что "с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории" и что "ситуация в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана". При это он назвал важным, чтобы были обеспечены права и безопасность мирного населения региона.